Криптовалюта
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Криптовалюта
Кто-то торгует криптовалютой? Где Вы это делаете?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Криптовалюта
На криптовалюту обратил внимание ещё 5 лет назад, когда она была более популярна нежели сейчас. За этот период у меня собрался немалый капитал в биткоинах, неплохой заработок я вам скажу. На данный момент срочно понадобились деньги и я вспомнил про свой счёт крипты, нашел сайт https://www.fxopen.ru.com/ru/torgovye-s ... coin-forex FXOpen дает вам возможность торговать напрямую криптовалютами Bitcoin, Litecoin, Namecoin и Peercoin.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Криптовалюта
А покупаете где криптовалюту?
Re: Криптовалюта
Наташа Швец, воспользуйся профессиональной торговой платформой Kyrrex. Купить крипту сможешь после регистрации на официальном сайте, там же есть раздел с курсами, комиссия минимальная, безопасность на высшем уровне. Использую данную платформу уже 5 месяцев, замечаний никак нет, крутая!)
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