Сообщение zevc » Сегодня, 12:13

Добрый день. Как по мне, то обязательно нужно выбрать какой-то один сайт в интернете, чтобы заказать биметаллический радиатор. Прошу вас отписаться прямо сейчас и поделиться ссылками на проверенные и надёжные торговые площадки. Что скажете?