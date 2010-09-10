Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:54

Чтобы похудеть и тем самым не принести вред для своего организма, усилия нужно прилагать всегда. Хотя сейчас появляются новые пищевые добавки, которые позволяют значительно снижать уровень физических нагрузок, при этом избавляться от лишнего веса. Как вы думаете это не навредит?