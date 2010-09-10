Похудение без вреда
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Похудение без вреда
Чтобы похудеть и тем самым не принести вред для своего организма, усилия нужно прилагать всегда. Хотя сейчас появляются новые пищевые добавки, которые позволяют значительно снижать уровень физических нагрузок, при этом избавляться от лишнего веса. Как вы думаете это не навредит?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Похудение без вреда
Ну вот как Вы думаете? Я считаю, что такие добавки могут принимать только профессиональные спортсмены. А тем более самостоятельно покупать таблетки или порошки я Вам точно не советую. Есть же масса других эффективных способов похудеть. Это заниматься активно спортом и правильно питаться и я Вас уверяю, что через 14 дней Вы уже увидите результат. Главное не сорваться, для этого я всегда покупаю себе готовые наборы ПП https://needforfood.ru/ Данная еда разработана профессиональными диетологами, и учтены все нюансы. Но под каждого подбирается индивидуально.
Re: Похудение без вреда
А вы знаете насколько эффективен зеленый чай для похудения? Я если честно раньше в это не верил, пока не прочитал статью http://www.dancor.sumy.ua/news/mosaic/n ... pohudeniya . Та сказано, что зеленый чай уменьшает риск ожирения и связанные с ним болезненные состояние. То есть при любой диете нужно пить зеленый чай.
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