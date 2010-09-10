Сообщение klonik » 9 минут назад

Здравствуйте. Мне необходимо в ближайшее время затаможить груз в Польше. Прошу вас отписаться и посоветовать, с какой компанией следует вести сотрудничество? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения.