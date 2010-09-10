Программа для общества

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 388
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Программа для общества

Сообщение Алексей Кобзарь » 30 окт 2020, 11:12

Я сам родом с Украины, и сейчас я решил внести свою лепту в общественное деяние. Есть действующие программы, в которых можно принять участие?
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: Программа для общества

Сообщение miskaoff » Сегодня, 01:12

не слышала про такие
здесь есть место для вашей рекламы xD
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