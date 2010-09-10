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polpol Гость RZN.info Сообщения: 79 Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02 Станки и оборудование Цитата Сообщение polpol » 30 окт 2020, 11:24

Адрес компании:

Россия Челябинская область Челябинск ул. Карла Маркса 28а

Контакты:

2777650@gmail.com

+77273505633 +73512009316 ООО "ДЕЛЬТА-ИНЖИНИРИНГ" выполняет поставки станков и оборудования для малого и среднего бизнеса. Полный список станков и оборудования можете посмотреть на сайте компании https://deltainzhiniring.kz/ Доставка осуществляется транспортными компаниями только по предоплате. Отправляем со складов в г. Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске. Индивидуальные условия поставки, скидки постоянным клиентам.Адрес компании:Россия Челябинская область Челябинск ул. Карла Маркса 28аКонтакты:+77273505633 +73512009316 Вернуться к началу

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