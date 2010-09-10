Станки и оборудование

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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polpol
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Сообщения: 79
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Станки и оборудование

Сообщение polpol » 30 окт 2020, 11:24

ООО "ДЕЛЬТА-ИНЖИНИРИНГ" выполняет поставки станков и оборудования для малого и среднего бизнеса. Полный список станков и оборудования можете посмотреть на сайте компании https://deltainzhiniring.kz/ Доставка осуществляется транспортными компаниями только по предоплате. Отправляем со складов в г. Челябинске, Екатеринбурге и Новосибирске. Индивидуальные условия поставки, скидки постоянным клиентам.
Адрес компании:
Россия Челябинская область Челябинск ул. Карла Маркса 28а
Контакты:
2777650@gmail.com
+77273505633 +73512009316
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