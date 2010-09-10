алмазная вышивка
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
алмазная вышивка
Увидела у бабушки картину с алмазной вышивкой, и появилось желание сделать самой что-то полезное. Могу ли я научиться так же ловко обращаться с нитками?
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