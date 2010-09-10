алмазная вышивка

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

алмазная вышивка

Сообщение Наташа Швец » 30 окт 2020, 20:05

Увидела у бабушки картину с алмазной вышивкой, и появилось желание сделать самой что-то полезное. Могу ли я научиться так же ловко обращаться с нитками?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: алмазная вышивка

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:20

Это всем под силу, главное чтобы было желание учиться совершенствовать свои навыки. Алмазная вышивка сейчас безумно популярна, а все для исполнения своей мечты можно купить в магазине Мир Пряжи. Большой выбор ниток, пряжи позволит вам почувствовать себя рукодельницей и мастерицей. В дальнейшем это будет приносить стабильный доход. Хобби, и бизнес в одном лице так сказать
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