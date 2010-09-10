Видеонаблюдение

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Видеонаблюдение

Сообщение zevc » Сегодня, 11:58

Приветствую, вас. У меня возникла проблема с поиском в интернете контактов компаний, которые занимаются установкой систем видеонаблюдения. Прошу вас отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы заявку на установку оставить?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Видеонаблюдение

Сообщение klonik » Сегодня, 12:17

Здравствуйте. Я никак не могу выбрать какой-то один сайт в интернете, чтобы можно было воспользоваться его услугами и оставить заявку на установку камер видеонаблюдения в магазине. Всё дело в том, что везде указаны разные цены и это немного сбивает с толку. Вот тут technoway-sb.ru можно оставить заявку, установка видеонаблюдения в магазине стоит в два раза дешевле, чем на других сайтах. Заявку обработали быстро, в согласованный день и время приехали и установку провели, поэтому я осталась довольна и решила с вами поделиться ссылкой.
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