Нужны металлические шкафы

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Нужны металлические шкафы

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 ноя 2020, 11:26

Добрый день, где можно заказать металлические шкафы на производство? Нужны координаты компаний, которые занимаются данной продукцией.
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Нужны металлические шкафы

Сообщение VTukalov » Сегодня, 18:03

Нашли уже где заказать?
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