Нужны металлические шкафы

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Нужны металлические шкафы

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 ноя 2020, 11:26

Добрый день, где можно заказать металлические шкафы на производство? Нужны координаты компаний, которые занимаются данной продукцией.
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VTukalov
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 21:03
Откуда: Рязань

Re: Нужны металлические шкафы

Сообщение VTukalov » 07 ноя 2020, 18:03

Нашли уже где заказать?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Нужны металлические шкафы

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:30

Добрый день, мы для складского офиса заказывали большие металлические шкафы у компании РroСтеллаж, вот и вам рекомендуем к ним обратиться. У них есть товар разных размеров, поэтому стоит напрямую узнать все характеристики. Вот сайт https://stillage.pro/metal-furniture/office-cabinets/ можете в каталоге просмотреть, что есть и прицениться. Качество гарантированное, нам лично все подошло.
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