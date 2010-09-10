Нужны металлические шкафы
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 304
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Нужны металлические шкафы
Добрый день, где можно заказать металлические шкафы на производство? Нужны координаты компаний, которые занимаются данной продукцией.
Re: Нужны металлические шкафы
Нашли уже где заказать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 179
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Нужны металлические шкафы
Добрый день, мы для складского офиса заказывали большие металлические шкафы у компании РroСтеллаж, вот и вам рекомендуем к ним обратиться. У них есть товар разных размеров, поэтому стоит напрямую узнать все характеристики. Вот сайт https://stillage.pro/metal-furniture/office-cabinets/ можете в каталоге просмотреть, что есть и прицениться. Качество гарантированное, нам лично все подошло.
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