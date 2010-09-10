онлайн кредитка

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

онлайн кредитка

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 12:50

Возможно ли получить кредитную карту онлайн, сейчас нахожусь в разъездах и не могу пойти в банк.
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