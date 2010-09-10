онлайн кредитка

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

онлайн кредитка

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 ноя 2020, 12:50

Возможно ли получить кредитную карту онлайн, сейчас нахожусь в разъездах и не могу пойти в банк.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: онлайн кредитка

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:49

Конечно это возможно, для этого нужно всего лишь зайти на портал Юником , оставить заявку на сайте https://unicom24.ru/private/kreditnye-karty , заполнить ваши данные и выбрать карту которая вам нужна. Важно прочитать условия до кредитной карты, чтобы условия вам подходили. Можно снимать наличные и пользоваться как кредиткой. После погашения кредита можно пользоваться им опять в полной мере.
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