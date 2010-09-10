купить термобельё

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

купить термобельё

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:35

Подскажите, где можно купить термобельё хорошего качества и по адекватной цене? Работаю большую часть времени на улице, замерзаю жутко.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: купить термобельё

Сообщение Наташа Швец » 15 минут назад

Я понимаю тебя, мой муж тоже постоянно с утра и до обеда на улице, погодка конечно сейчас такая, что я за это время ног не чувствует абсолютно. Советую тебе купить термобельё в магазине Мосторг. Муж у них уже на протяжении двух лет покупает одежду разную, могу смело сказать, что все хорошего качества и по доступной цене. Вот к примеру термуха мне обошлась ему 650 р., так это еще она с начесом. В машинке стиральной можно ее стирать, ей ничего не будет, второй год таскает, а она все как новая.
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