купить термобельё
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
купить термобельё
Подскажите, где можно купить термобельё хорошего качества и по адекватной цене? Работаю большую часть времени на улице, замерзаю жутко.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: купить термобельё
Я понимаю тебя, мой муж тоже постоянно с утра и до обеда на улице, погодка конечно сейчас такая, что я за это время ног не чувствует абсолютно. Советую тебе купить термобельё в магазине Мосторг. Муж у них уже на протяжении двух лет покупает одежду разную, могу смело сказать, что все хорошего качества и по доступной цене. Вот к примеру термуха мне обошлась ему 650 р., так это еще она с начесом. В машинке стиральной можно ее стирать, ей ничего не будет, второй год таскает, а она все как новая.
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