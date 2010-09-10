Сообщение zevc » Сегодня, 12:36

Здравствуйте. Я хочу заказать ведро для обливаний в баню, чтобы подарить его потом деду. Можете отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы с советами ознакомиться, как выбрать ведро?