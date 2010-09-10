Маникюрный набор
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- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Маникюрный набор
Хочу маме на день рождения подарить хороший маникюрный набор. Где можно посмотреть? Хотелось бы взять в магазине, который проверен.
Re: Маникюрный набор
Вы можете здесь купить маникюрный набор https://staleks.ua/katalog/manikyurnye-nabory это производитель Сталекс. Там есть с разным количеством инструментов, но советую сразу брать полный набор. Все тщательно подточено и долго будет оставаться в таком виде, потому что этот бренд на рынке уже давным-давно и они не зря завоевали сердца большого количества людей.
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