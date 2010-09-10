Маникюрный набор

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Маникюрный набор

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 14:51

Хочу маме на день рождения подарить хороший маникюрный набор. Где можно посмотреть? Хотелось бы взять в магазине, который проверен.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Маникюрный набор

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 11:04

Вы можете здесь купить маникюрный набор https://staleks.ua/katalog/manikyurnye-nabory это производитель Сталекс. Там есть с разным количеством инструментов, но советую сразу брать полный набор. Все тщательно подточено и долго будет оставаться в таком виде, потому что этот бренд на рынке уже давным-давно и они не зря завоевали сердца большого количества людей.
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