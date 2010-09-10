Карибский паспорт
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Карибский паспорт
Доброго времени суток! Планирую получить Карибский паспорт. Кто сталкивался? Что можете посоветовать?
Re: Карибский паспорт
karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Планирую получить Карибский паспорт. Кто сталкивался? Что можете посоветовать?
Доброго. Безусловно, Карибский паспорт открывает перед своим обладателем массу перспектив и привилегий - безвизовые поездки в более чем 150 стран и не облагаемые налогом доходы, возможность жить и вести бизнес в стране с более высокими стандартами... На сайте http://tltgorod.ru/news/theme-37/news-112373/ более подробно рассмотрены преимущества Карибского паспорта. И его получить можно путем инвестирования денежных средств, однако, без помощи профильной компании не обойтись.
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