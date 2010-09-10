Продажа квартиры

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Продажа квартиры

Сообщение klonik » Сегодня, 12:24

Здравствуйте. Я хочу продать квартиру и без помощи сотрудников риэлторского агентства точно не обойтись, поэтому нужна ваша консультация и помощь. Прошу отписаться и помочь советами, на каком сайте оставить заявку на сотрудничество?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Продажа квартиры

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Понимаю вас, и я сначала пыталась самостоятельно продать квартиру, а потом решила всё же обратиться в риэлторское агентство. И вам советую поступать также, потому что вы потратите гораздо меньше денег, времени и нервов. Вот здесь https://www.incom.ru расписана более подробная информация о том, как начать сотрудничество вести и сколько нужно будет заплатить за предоставленную вам услугу. Благодаря помощи ребят я сначала продала трёхкомнатную квартиру, а потом купила двухкомнатную в самом центре города и безгранично счастлива, что так получилось.
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