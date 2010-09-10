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klonik Гость RZN.info Сообщения: 100 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Продажа квартиры Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 12:24 Здравствуйте. Я хочу продать квартиру и без помощи сотрудников риэлторского агентства точно не обойтись, поэтому нужна ваша консультация и помощь. Прошу отписаться и помочь советами, на каком сайте оставить заявку на сотрудничество? Вернуться к началу

zevc Гость RZN.info Сообщения: 103 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Продажа квартиры Цитата Сообщение zevc » 32 минуты назад Понимаю вас, и я сначала пыталась самостоятельно продать квартиру, а потом решила всё же обратиться в риэлторское агентство. И вам советую поступать также, потому что вы потратите гораздо меньше денег, времени и нервов. Вот здесь https://www.incom.ru расписана более подробная информация о том, как начать сотрудничество вести и сколько нужно будет заплатить за предоставленную вам услугу. Благодаря помощи ребят я сначала продала трёхкомнатную квартиру, а потом купила двухкомнатную в самом центре города и безгранично счастлива, что так получилось. Вернуться к началу

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