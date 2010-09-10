Сообщение klonik » Сегодня, 12:41

Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь в выборе компании, которая продаёт самовары с доставкой по стране. Можете отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?