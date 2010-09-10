Самовар
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Самовар
Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь в выборе компании, которая продаёт самовары с доставкой по стране. Можете отписаться и помочь советами, куда именно стоит заглянуть прямо сейчас?
Re: Самовар
Да, конечно. Я сама просмотрела больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на одном интернет магазине, который готов порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками доставки по стране. Вот здесь samovarkino.ru угольные самовары представлены в наличии, и можно сразу изучить условия оплаты. Кстати, доставка по России бесплатная и как по мне, то это отличная возможность немного сэкономить свои финансы. В остальном – на дом привезли самовар, который я подарила маме и она была в восторге от такого презента.
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