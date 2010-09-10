Фруктовые корзины

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Фруктовые корзины

Сообщение Алексей Кобзарь » 06 ноя 2020, 14:31

Всем привет) Кто занимается реализацией фруктовых корзин? Хочу жене заказать такой подарок, подскажите, кто уже заказывал)
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Фруктовые корзины

Сообщение Наташа Швец » 52 минуты назад

Привет) Сейчас подарочные корзины пользуются большой популярностью в качестве подарков. Я несколько раз делала заказ в магазине Frutsnab и постоянно была довольна качеством и свежестью ягод и фруктов. Композиции не только вкусные, но и красивые) Доставляют только свежие и зрелые плоды. Посмотрите эту красоту на их сайте и выберите то, что подойдет вам больше всего.
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