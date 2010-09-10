Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 13:09

Мы тоже ложили паркетную доску, а чтобы решить вопрос со звукоизоляцией пола использовали подложки под паркет "Рефом", мы ее покупали в магазине Вимос. Материал качественный и цена на него вполне доступная. Результат конечно отличный, соседи довольны, что нет шума. Вообщем шумопоглощение у материала идеальное.