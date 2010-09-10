Паркетная доска. Плюсы и минусы?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Паркетная доска. Плюсы и минусы?
Меняем старый пол в квартире, многие советуют, что лучше всего ложить паркетную доску. Говорят, что самое оптимальное решение сейчас по цене, качеству, долговечности. Что думаете?
Да и выбор сейчас просто огромен, вот https://www.anfloors.ru/catalog/parketnaya-doska/ смотрели, сложно так определиться.
Что реально по долговечности? Какой уход нужен за такой доской? Что с царапинами? Лучше лаком покрывать или маслом? А еще сориентируйте по породам дерева.
Мы конечно советовались с консультантами магазина, они то и не настаивали ни на чем, но все же хотелось бы каких-то независимых отзывов, оценок, ну и чтоб кто-то о личном опыте рассказал.
Заранее спасибо!
Да и выбор сейчас просто огромен, вот https://www.anfloors.ru/catalog/parketnaya-doska/ смотрели, сложно так определиться.
Что реально по долговечности? Какой уход нужен за такой доской? Что с царапинами? Лучше лаком покрывать или маслом? А еще сориентируйте по породам дерева.
Мы конечно советовались с консультантами магазина, они то и не настаивали ни на чем, но все же хотелось бы каких-то независимых отзывов, оценок, ну и чтоб кто-то о личном опыте рассказал.
Заранее спасибо!
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Паркетная доска. Плюсы и минусы?
Мы тоже ложили паркетную доску, а чтобы решить вопрос со звукоизоляцией пола использовали подложки под паркет "Рефом", мы ее покупали в магазине Вимос. Материал качественный и цена на него вполне доступная. Результат конечно отличный, соседи довольны, что нет шума. Вообщем шумопоглощение у материала идеальное.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Паркетная доска. Плюсы и минусы?
Привет. Вообще благодаря качественному материалу покрытия нельзя быть точно уверенным в том, что когда-либо не возникнет потребности в ремонте. У нас как раз недавно такое случилось. По итогу обратились к специалистам dok-parket.ru/czenyi-na-shlifovku по шлифовке, цены на которые можете посмотреть на данном сайте.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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