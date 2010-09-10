Детские носочки

Линки на интересные ресурсы, страницы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Детские носочки

Сообщение parma » Сегодня, 15:17

Отличный выбор носочков и колготок как для взрослых, так и для деток https://duna.ua/category/kids/shkarpetky-dytiachi при стирке носки не линяют и не садятся, форму не меняют. Рекомендую такие носки Вам прикупить, носить будете долго.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ссылки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей