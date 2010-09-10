Пептиды
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- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Пептиды
Хотела заказать пептидную продукцию, но тут узнала, что пептиды - это гормоны. Правда ли это, кто подскажет?
Re: Пептиды
Ну не знаю, кто Вам вообще такое сказал или где Вы это прочитали. А данный момент существует много видов пептидов. Существуют так званые пептиды Хавинсона это официальный сайт и тут все подробно описано. Далеко не все гормоны являются пептидами. В общем я советую Вам все же зайти на сайт и проконсультироваться по данному вопросу с консультантами на сайте.
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