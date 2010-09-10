Пептиды

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Пептиды

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 17:41

Хотела заказать пептидную продукцию, но тут узнала, что пептиды - это гормоны. Правда ли это, кто подскажет?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Пептиды

Сообщение РусланР » Сегодня, 18:39

Ну не знаю, кто Вам вообще такое сказал или где Вы это прочитали. А данный момент существует много видов пептидов. Существуют так званые пептиды Хавинсона это официальный сайт и тут все подробно описано. Далеко не все гормоны являются пептидами. В общем я советую Вам все же зайти на сайт и проконсультироваться по данному вопросу с консультантами на сайте.
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