SEO для сайта услуг

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

SEO для сайта услуг

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:55

Как правильно выбрать контору по поисковой оптимизации? Какой сейчас средний чек для сайта медицинских услуг в Волгограде? Также на многих специализирвоанных форумах слышу, что SEO переживает не лучшие времена и использовать этот источник рекламы уже не всегда рентабельно. Соответствует действительности?
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