Подскажите советом
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Подскажите советом
Собираемся класть ламинат, но вначале хотелось бы выровнять пол и сделать под него качественную подложку под паркет, что улучшить шумоизоляцию и теплоизоляцию. Что посоветуете?
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