Подскажите советом

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Подскажите советом

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 01:49

Собираемся класть ламинат, но вначале хотелось бы выровнять пол и сделать под него качественную подложку под паркет, что улучшить шумоизоляцию и теплоизоляцию. Что посоветуете?
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