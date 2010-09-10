Азартные игры

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Азартные игры

Сообщение РусланР » Вчера, 14:34

Хочу подзаработать на азартных играх, типа онлайн казино. Кто, что может посоветовать?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Азартные игры

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 22:51

Я в свое время начинала с карточных игр, как то закрутилось, сначала играла просто онлайн без вложений, а потом все таки решила сыграть на деньги и не прогадала, на этом сайте икс казино действительно игры крутые, а когда выигрываешь, вообще тянет продолжать постоянно.
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