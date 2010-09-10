Мотор на катер

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Мотор на катер

Сообщение Companion » Сегодня, 15:21

Я большой любитель порыбачить. Раньше это делал с берега, а вот теперь хочу с катера. Сам катер, старый, но после капитального ремонта вполне себе ничего. А вот мотор восстановить не удалось, надо новый. Подскажите, где можно приобрести хороший подвесной мотор?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Мотор на катер

Сообщение Володя9 » Сегодня, 15:31

Если знаешь места, то и с берега можно неплохо порыбачить. Но обычно рыбы много в устье или на банках. Если река большая, то в устье может быть полно рукавов и кроме как на лодке туда не добраться. Ещё лучше, если лодка с мотором или катер. Посмотрите здесь подвесные лодочные моторы. Там они разной мощности производства США и Японии.
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