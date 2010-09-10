Сообщение Companion » Сегодня, 15:21

Я большой любитель порыбачить. Раньше это делал с берега, а вот теперь хочу с катера. Сам катер, старый, но после капитального ремонта вполне себе ничего. А вот мотор восстановить не удалось, надо новый. Подскажите, где можно приобрести хороший подвесной мотор?