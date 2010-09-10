Мотор на катер
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Мотор на катер
Я большой любитель порыбачить. Раньше это делал с берега, а вот теперь хочу с катера. Сам катер, старый, но после капитального ремонта вполне себе ничего. А вот мотор восстановить не удалось, надо новый. Подскажите, где можно приобрести хороший подвесной мотор?
Re: Мотор на катер
Если знаешь места, то и с берега можно неплохо порыбачить. Но обычно рыбы много в устье или на банках. Если река большая, то в устье может быть полно рукавов и кроме как на лодке туда не добраться. Ещё лучше, если лодка с мотором или катер. Посмотрите здесь подвесные лодочные моторы. Там они разной мощности производства США и Японии.
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Re: Мотор на катер
А как насчет электромоторов, что если такую модель рассмотреть https://kiwi-market.ru/catalog/elektromotory/endura-max-45/ Как считаете достойный выбор для рыбалки?
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