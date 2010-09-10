Ноющая боль в груди
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ноющая боль в груди
Меня последнее время мучает ноющая боль в области груди. Была у врача, сердцебиение в норме, нет шумов, все нормально, от чего может возникать дискомфорт не могут сказать. Даже не знаю, что и делать, может томографию пройти?
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