Ноющая боль в груди

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ноющая боль в груди

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:42

Меня последнее время мучает ноющая боль в области груди. Была у врача, сердцебиение в норме, нет шумов, все нормально, от чего может возникать дискомфорт не могут сказать. Даже не знаю, что и делать, может томографию пройти?
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