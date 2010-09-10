Сообщение Наташа Швец » 09 ноя 2020, 16:42

Меня последнее время мучает ноющая боль в области груди. Была у врача, сердцебиение в норме, нет шумов, все нормально, от чего может возникать дискомфорт не могут сказать. Даже не знаю, что и делать, может томографию пройти?