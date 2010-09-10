Ноющая боль в груди

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ноющая боль в груди

Сообщение Наташа Швец » 09 ноя 2020, 16:42

Меня последнее время мучает ноющая боль в области груди. Была у врача, сердцебиение в норме, нет шумов, все нормально, от чего может возникать дискомфорт не могут сказать. Даже не знаю, что и делать, может томографию пройти?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Ноющая боль в груди

Сообщение Яно4ка » 18 ноя 2020, 23:06

Необязательно это может быть связанно с сердцем, может у вас где-то нерв защемляет, все эти варианты нужно учитывать, конечно проще всего сказать, не знаю, что делать, а не искать методы и способы лечения. В Москве есть центр тибетской медицины "Тибет", который находится по улице Садовническая, д.11, строение 2, здесь как раз можно пройти китайскую диагностику по пульсу, этот метод применяется у них на первой бесплатной консультации. Он позволяет изучить пульс каждого органа, а также можно обнаружить заболевание на начальной стадии. Можете к ним записаться на прием и сами удостоверитесь о его эффективности.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 319
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ноющая боль в груди

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 14:44

Да, если где-то защемило, то может болеть что хочешь!
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