Ноющая боль в груди
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ноющая боль в груди
Меня последнее время мучает ноющая боль в области груди. Была у врача, сердцебиение в норме, нет шумов, все нормально, от чего может возникать дискомфорт не могут сказать. Даже не знаю, что и делать, может томографию пройти?
Re: Ноющая боль в груди
Необязательно это может быть связанно с сердцем, может у вас где-то нерв защемляет, все эти варианты нужно учитывать, конечно проще всего сказать, не знаю, что делать, а не искать методы и способы лечения. В Москве есть центр тибетской медицины "Тибет", который находится по улице Садовническая, д.11, строение 2, здесь как раз можно пройти китайскую диагностику по пульсу, этот метод применяется у них на первой бесплатной консультации. Он позволяет изучить пульс каждого органа, а также можно обнаружить заболевание на начальной стадии. Можете к ним записаться на прием и сами удостоверитесь о его эффективности.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 322
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ноющая боль в груди
Да, если где-то защемило, то может болеть что хочешь!
Re: Ноющая боль в груди
Любая боль - это страшно, а тем более, если есть подозрение на заболевание сердца. Советую сделать УЗИ диагностику https://medavenu.by/uzi-diagnostika/ в Медавеню. Это лучший диагностический центр в Беларуси, в столице и больших городах есть филиалы этой клиники. Обследуют пациентов на новейшем оборудовании, и смогут безошибочно поставить диагноз, чтобы больной начал правильное лечение вовремя.
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