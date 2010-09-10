Светодиодные светильники

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Светодиодные светильники

Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь в выборе одной компании для сотрудничества и покупки светодиодных светильников для офиса. Можете отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Светодиодные светильники

Сообщение klonik » Сегодня, 14:29

zevc писал(а):Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь в выборе одной компании для сотрудничества и покупки светодиодных светильников для офиса. Можете отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть?

Да, конечно. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама вела поиски в интернете и сравнительные характеристики вариантов. Вам обязательно стоит посетить вот этот сайт ldci.ru производитель светодиодных светильников готов порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками выполнения любых проектов. Мне нравится такой формат сотрудничества, потому что ценовая политика невысокая и можно сразу покупку совершить, кликнув несколько раз мышкой. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите на них ответы в максимально сжатые сроки, как это сделала я.
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