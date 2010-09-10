Светодиодные светильники
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Светодиодные светильники
Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь в выборе одной компании для сотрудничества и покупки светодиодных светильников для офиса. Можете отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть?
Re: Светодиодные светильники
zevc писал(а):Здравствуйте. Мне нужна ваша консультация и помощь в выборе одной компании для сотрудничества и покупки светодиодных светильников для офиса. Можете отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть?
Да, конечно. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама вела поиски в интернете и сравнительные характеристики вариантов. Вам обязательно стоит посетить вот этот сайт ldci.ru производитель светодиодных светильников готов порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками выполнения любых проектов. Мне нравится такой формат сотрудничества, потому что ценовая политика невысокая и можно сразу покупку совершить, кликнув несколько раз мышкой. Не стесняйтесь задавать вопросы, получите на них ответы в максимально сжатые сроки, как это сделала я.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей