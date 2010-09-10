Сообщение zevc » Сегодня, 13:41

Приветствую, вас. Я никак не могу выбор остановить на одном сайте в интернете, чтобы можно было ознакомиться с проектами каркасных домов, а потом только остановиться на одном доме. Можете отписаться и помочь мне советами, как быть?