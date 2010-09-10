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parma Гость RZN.info Сообщения: 80 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Реабилитационный центр Цитата Сообщение parma » Сегодня, 21:31 Сейчас очень много разных центров, думаю тут каждый должен искать то что ему больше по душе или нравится. Мы брата возили сюда https://maa.org.ua/ru/reabilitacionnyj-centr-v-hersone/ остались довольны их работой. С зависимостью покончили и теперь у него началась новая жизнь! Вернуться к началу

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