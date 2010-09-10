Реабилитационный центр

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Реабилитационный центр

Сообщение parma » Сегодня, 21:31

Сейчас очень много разных центров, думаю тут каждый должен искать то что ему больше по душе или нравится. Мы брата возили сюда https://maa.org.ua/ru/reabilitacionnyj-centr-v-hersone/ остались довольны их работой. С зависимостью покончили и теперь у него началась новая жизнь!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя