Реабилитационный центр
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Реабилитационный центр
Сейчас очень много разных центров, думаю тут каждый должен искать то что ему больше по душе или нравится. Мы брата возили сюда https://maa.org.ua/ru/reabilitacionnyj-centr-v-hersone/ остались довольны их работой. С зависимостью покончили и теперь у него началась новая жизнь!
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