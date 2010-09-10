море и мечты

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 306
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

море и мечты

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:41

Как же хотеться жить в теплой стране, вместе с моей собакой, гулять с ней каждое утро по морскому побережью и приходить домой в шикарную светлую квартиру.
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