Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:59

Вы прямо читаете мои мысли Много лет жила с родителями, потому что боялась стать самостоятельной, потом от училась, пошла на работу, стала нормально зарабатывать. Через пару лет решила съехать от родителей, и не абы куда, а в самый центр Грузии, снимаю тут квартиру со всеми удобствами, думаю взять немного другую, в ипотеку. Я же молодая девушка , нужно начинать свою семейную жизнь. Для меня главные критерии при выборе квартиры это цена и расположение, чтобы близко была ко всем нужным объектам.