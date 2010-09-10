море и мечты

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

море и мечты

Сообщение Алексей Кобзарь » 11 ноя 2020, 16:41

Как же хотеться жить в теплой стране, вместе с моей собакой, гулять с ней каждое утро по морскому побережью и приходить домой в шикарную светлую квартиру.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 188
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: море и мечты

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 12:59

Вы прямо читаете мои мысли Много лет жила с родителями, потому что боялась стать самостоятельной, потом от училась, пошла на работу, стала нормально зарабатывать. Через пару лет решила съехать от родителей, и не абы куда, а в самый центр Грузии, снимаю тут квартиру со всеми удобствами, думаю взять немного другую, в ипотеку. Я же молодая девушка , нужно начинать свою семейную жизнь. Для меня главные критерии при выборе квартиры это цена и расположение, чтобы близко была ко всем нужным объектам.
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