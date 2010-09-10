Проститутки Москвы

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Проститутки Москвы

Сообщение Buneyaz » 12 ноя 2020, 07:11

Как в Москве заказывают проституток, индивидуалок или через агентство? Подскажите профильные московские форумы, где можно обсудить этот вопрос. На непрофильном форуме советуют заказывать через https://msk-sex.net/ , какие отзывы можете по ним дать?
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Проститутки Москвы

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 13:58

Часто по работе мне нужно уезжать со своего города за границу, и после хорошей сделки хочется как-то отдохнуть. Так вот я нашел эскорт услуги https://kira-mayer.ru/ Киру Майер и отлично с ней провожу время. Так вот лучше уже с ней отдохнуть, чем проституток вызывать!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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