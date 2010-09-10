Ищу услуги гибки металла
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Ищу услуги гибки металла
Для собственных нужд (не предприятие) нужны услуги гибки металла. К кому имеет смысл обратиться в Челябинске с данным вопросом? Специфического ничего нет, нужны конструкции для корпусов электронных приборов. Поделитесь проверенными контактами.
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