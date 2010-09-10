Ищу услуги гибки металла

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Ищу услуги гибки металла

Сообщение Buneyaz » 12 ноя 2020, 07:19

Для собственных нужд (не предприятие) нужны услуги гибки металла. К кому имеет смысл обратиться в Челябинске с данным вопросом? Специфического ничего нет, нужны конструкции для корпусов электронных приборов. Поделитесь проверенными контактами.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Ищу услуги гибки металла

Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 10:54

Гибка – это процесс холодной штамповки, который дает возможность изменять кривизну заготовки почти без изменения ее линейных габаритов.
Если Вам нужна любая обработка металла в Питере , лазерна резка, гибка, токарные работы, фрезеровка, гравировка, термообработка, можете обращаться на ЗАВОД «РАДИОПРИБОР» они Вам все это сделают!
Наша фирма уже больше трех лет с ребятами сотрудничает, все отлично. Вот тут можете подробнее всю информацию найти https://zrp.ru/services/metalloobrabotka/.
Обрабатываемые материалы: металлические заготовки плоской формы - сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь. Марки материалов, пригодные для холодной обработки под давлением - без растрескивания и ломкости.
Усилие пресса: 800 кН.
Длина гибки: 2100 мм !
82037118da7a290c51a2c9104c45e4d1.jpg
82037118da7a290c51a2c9104c45e4d1.jpg (51.95 КБ) 21 просмотр
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