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КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 39 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Откуда: Рязань Re: Ищу услуги гибки металла Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 10:54

Если Вам нужна любая обработка металла в Питере , лазерна резка, гибка, токарные работы, фрезеровка, гравировка, термообработка, можете обращаться на ЗАВОД «РАДИОПРИБОР» они Вам все это сделают!

Наша фирма уже больше трех лет с ребятами сотрудничает, все отлично. Вот тут можете подробнее всю информацию найти

Обрабатываемые материалы: металлические заготовки плоской формы - сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь. Марки материалов, пригодные для холодной обработки под давлением - без растрескивания и ломкости.

Усилие пресса: 800 кН.

Длина гибки: 2100 мм ! 82037118da7a290c51a2c9104c45e4d1.jpg (51.95 КБ) 21 просмотр Гибка – это процесс холодной штамповки, который дает возможность изменять кривизну заготовки почти без изменения ее линейных габаритов.Если Вам нужна любая обработка металла в Питере , лазерна резка, гибка, токарные работы, фрезеровка, гравировка, термообработка, можете обращаться на ЗАВОД «РАДИОПРИБОР» они Вам все это сделают!Наша фирма уже больше трех лет с ребятами сотрудничает, все отлично. Вот тут можете подробнее всю информацию найти https://zrp.ru/services/metalloobrabotka/ Обрабатываемые материалы: металлические заготовки плоской формы - сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь. Марки материалов, пригодные для холодной обработки под давлением - без растрескивания и ломкости.Усилие пресса: 800 кН.Длина гибки: 2100 мм ! Вернуться к началу

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