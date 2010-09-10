Ищу услуги гибки металла
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ищу услуги гибки металла
Для собственных нужд (не предприятие) нужны услуги гибки металла. К кому имеет смысл обратиться в Челябинске с данным вопросом? Специфического ничего нет, нужны конструкции для корпусов электронных приборов. Поделитесь проверенными контактами.
Re: Ищу услуги гибки металла
Гибка – это процесс холодной штамповки, который дает возможность изменять кривизну заготовки почти без изменения ее линейных габаритов.
Если Вам нужна любая обработка металла в Питере , лазерна резка, гибка, токарные работы, фрезеровка, гравировка, термообработка, можете обращаться на ЗАВОД «РАДИОПРИБОР» они Вам все это сделают!
Наша фирма уже больше трех лет с ребятами сотрудничает, все отлично. Вот тут можете подробнее всю информацию найти https://zrp.ru/services/metalloobrabotka/.
Обрабатываемые материалы: металлические заготовки плоской формы - сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь. Марки материалов, пригодные для холодной обработки под давлением - без растрескивания и ломкости.
Усилие пресса: 800 кН.
Длина гибки: 2100 мм !
Если Вам нужна любая обработка металла в Питере , лазерна резка, гибка, токарные работы, фрезеровка, гравировка, термообработка, можете обращаться на ЗАВОД «РАДИОПРИБОР» они Вам все это сделают!
Наша фирма уже больше трех лет с ребятами сотрудничает, все отлично. Вот тут можете подробнее всю информацию найти https://zrp.ru/services/metalloobrabotka/.
Обрабатываемые материалы: металлические заготовки плоской формы - сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь. Марки материалов, пригодные для холодной обработки под давлением - без растрескивания и ломкости.
Усилие пресса: 800 кН.
Длина гибки: 2100 мм !
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя