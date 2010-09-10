Фитнес
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Фитнес
Кто может поделиться проверенным источников ,в котором разработаны программы для фитнеса?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 308
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Фитнес
Я раньше занимался с тренером, но потом как-то попал на страницы ресурса https://musclefit.info/ , где уже есть разработаны программы тренировок для каждой части тела, которую вам нужно проработать. Это реально полезный источник со статьями для желающих быть в форме. Можете сами полистать представленную информацию, уверен для себя что-то сможете найти подходящее.
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