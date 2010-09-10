Фитнес

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Фитнес

Сообщение Яно4ка » 12 ноя 2020, 14:24

Кто может поделиться проверенным источников ,в котором разработаны программы для фитнеса?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Фитнес

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 19:19

Я раньше занимался с тренером, но потом как-то попал на страницы ресурса https://musclefit.info/ , где уже есть разработаны программы тренировок для каждой части тела, которую вам нужно проработать. Это реально полезный источник со статьями для желающих быть в форме. Можете сами полистать представленную информацию, уверен для себя что-то сможете найти подходящее.
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