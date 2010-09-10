Перевод с МТС Водафон на банковскую карту

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Перевод с МТС Водафон на банковскую карту

Сообщение polpol » Сегодня, 16:22

Наиболее распространенным и безопасным способом выполнить перевод денег с МТС Водафон на банковскую карту является операция на сайте мобильного оператора. Но иногда случаются ситуации, когда доступ к компьютеру отсутствует и тогда в этом случае, решить вопрос перевода денег можно с помощью СМС-сообщения для подтверждения операции по переводу денег на карту...
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