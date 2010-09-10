Перевод с МТС Водафон на банковскую карту
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Перевод с МТС Водафон на банковскую карту
Наиболее распространенным и безопасным способом выполнить перевод денег с МТС Водафон на банковскую карту является операция на сайте мобильного оператора. Но иногда случаются ситуации, когда доступ к компьютеру отсутствует и тогда в этом случае, решить вопрос перевода денег можно с помощью СМС-сообщения для подтверждения операции по переводу денег на карту...
Re: Перевод с МТС Водафон на банковскую карту
А через онлайн банк разве нельзя так деньги переводить?
Re: Перевод с МТС Водафон на банковскую карту
gonchar84 писал(а):А через онлайн банк разве нельзя так деньги переводить?
Да, конечно можно. Я сам обычно таким образом переводы и делаю, т.к. это максимально легко, надежно, и безопасно. Собственно, пользуюсь я мобильным онлайн банком Bank24, он очень прост и удобен в пользовании, поэтому если вы ещё не нашли свой вариант, то рекомендую попробовать его.
Re: Перевод с МТС Водафон на банковскую карту
Ну вот да, и я о том же. В наше время только так операции различные и совершаю.
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