Антигравийная пленка LLumar PPF
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Антигравийная пленка LLumar PPF
Приветствую, вас. Если честно, то я никогда не клеила антигравийную плёнку на машину, хочу посетить один из центров в нашем городе и машину оставить. Можете проконсультировать меня по вопросу выбора компании, с которой можно вести сотрудничество?
Re: Антигравийная пленка LLumar PPF
klonik писал(а):Приветствую, вас. Если честно, то я никогда не клеила антигравийную плёнку на машину, хочу посетить один из центров в нашем городе и машину оставить. Можете проконсультировать меня по вопросу выбора компании, с которой можно вести сотрудничество?
Да, конечно. Я сама просмотрела больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на одном фирменном центре и вам советую поступать также. Обязательно нужно прогуляться по страницам вот этой tonirovka-llumar.ru площадки, антигравийная пленка LLumar PPF узнать, сколько будет стоить, а потом задать вопросы сотруднику компании в чате. Как по мне, то так даже гораздо удобнее в письменной форме решать все вопросы и нюансы важные, и поэтому, я не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и проконсультировать, сразу скинуть ссылку на сайт, которая в любом случае окажется полезной.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей