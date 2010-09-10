Сообщение klonik » 50 минут назад

Приветствую, вас. Если честно, то я никогда не клеила антигравийную плёнку на машину, хочу посетить один из центров в нашем городе и машину оставить. Можете проконсультировать меня по вопросу выбора компании, с которой можно вести сотрудничество?