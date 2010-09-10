Межкомнатные двери, Москва
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Межкомнатные двери, Москва
Из Москвы на форуме есть люди? Спрашивают магазин межкомнатных дверей, нужны царговые и шпонированные. Что можете посоветовать с нормальным качеством и не космическими ценами? На местном форуме советуют dverideshevo.com , покупал у них кто-нибудь? Интернет-магазин или обычный оффлайн, роли не играет. Район тоже не важен.
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