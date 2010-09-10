Межкомнатные двери, Москва
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Межкомнатные двери, Москва
Из Москвы на форуме есть люди? Спрашивают магазин межкомнатных дверей, нужны царговые и шпонированные. Что можете посоветовать с нормальным качеством и не космическими ценами? На местном форуме советуют dverideshevo.com , покупал у них кто-нибудь? Интернет-магазин или обычный оффлайн, роли не играет. Район тоже не важен.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Межкомнатные двери, Москва
Мы нашли прямо на сайте где двери и окна veka купить в Москве. Очень выгодно найти представителя Века в своем городе и заказать изделия с минимальной наценкой.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей