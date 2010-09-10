Межкомнатные двери, Москва

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Межкомнатные двери, Москва

Сообщение Buneyaz » 14 ноя 2020, 23:53

Из Москвы на форуме есть люди? Спрашивают магазин межкомнатных дверей, нужны царговые и шпонированные. Что можете посоветовать с нормальным качеством и не космическими ценами? На местном форуме советуют dverideshevo.com , покупал у них кто-нибудь? Интернет-магазин или обычный оффлайн, роли не играет. Район тоже не важен.
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vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Межкомнатные двери, Москва

Сообщение vetrennaya » Вчера, 19:20

Мы нашли прямо на сайте где двери и окна veka купить в Москве. Очень выгодно найти представителя Века в своем городе и заказать изделия с минимальной наценкой.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Межкомнатные двери, Москва

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 07:44

vetrennaya, больше на рекламу похоже. Скиньте фото установленных окон и дверей ваших.
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